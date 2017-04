Qui sera donc le prochain locataire de l’Elysée?

© AFP 2017 JOEL SAGET, Eric FEFERBERG Le système bipartite mis à mal, un défi pour l’avenir de la France

Selon un récent sondage réalisé par OpinionWay-Orpi pour Les Echos et Radio Classique, le meneur d'En Marche! battrait son adversaire du Front national.

Dans ce scénario, Emmanuel Macron ressemblerait 61% des voix tandis que Marine Le Pen pourrait se contenter de 39% de Français supportant sa candidature.

2.222 Français majeurs ont donné leur avis lors d'une enquête en ligne organisée les 23 et 24 avril.

Il est cependant incertain si les réponses du 23 avril ont été faites avant ou après l'annonce des résultats du premier tour de la présidentielle.

© AFP 2017 Alain Jocard Le Pen ou Macron? Erdogan!

Selon les résultats définitifs du premier tour fournis par le ministère de l'Intérieur, Emmanuel Macron arrive en tête avec 24,01 % des suffrages, devant Marine Le Pen (21,30 %). François Fillon, troisième avec 20,01 %, est talonné par Jean-Luc Mélenchon (19,58 %).

Arrivée en deuxième position, Marine Le Pen a battu le record historique du Front national. D'après les résultats du scrutin annoncés par le ministère français de l'Intérieur, elle obtient plus de 7,6 millions de voix.

