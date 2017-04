Sortonsmacron: des Français craignent «le vide» de Macron

Les hashtags #Sortonsmacron et #Jamaismacron gagnent en popularité seulement deux jours après le premier tour de l'élection alors que le fondateur d'En Marche ! en est sorti vainqueur. Les internautes s'échangent d'innombrables messages considérant la candidature d'Emmanuel Macron sous plusieurs angles.

Si de nombreux Français se sont dit satisfaits lorsque François Hollande a renoncé à se porter candidat, voilà leur nouveau cauchemar : ce qui ne les laisse pas dormir tranquilles c'est la similarité d'Emmanuel Macron avec l'actuel Président de la République.

En cela, « le vide » des deux hommes politiques et de leurs programmes plonge certains dans le désespoir.

Le vide à deux visages: deux programmes présidentiels vides #SortonsMacron#JamaisMacron



Le vide de père en fils pic.twitter.com/MHK1jDLCtj — Théo Montfort 󾓧 (@MinObiKnh) 25 апреля 2017 г.

Quant au programme du candidat d'En Marche !, n'est-il pas hilarant pour M. Macron lui-même ?

Mais le vide est une chose, alors que son soutien au CETA en est une autre.

#SortonsMacron Macron est pour le CETA, pour les travailleurs détachés,pour l'immigration de masse pour peser a la baisse sur nos salaires pic.twitter.com/6DNrFQkPA8 — #ToutSaufMacron (@VallsminiFranco) 25 апреля 2017 г.

Ainsi que le taux de chômage qu'il a offert aux Français en quittant le ministère de l'Économie :

#SortonsMacron il vient d'échouer pendant 5 ans, de nous ruiner avec SA politique économique francophobe❗️c'est à lui qu'on doit ça 👇 pic.twitter.com/CBqSirBUi0 — SavoieMonAmour (@SavoieMonAmour) 25 апреля 2017 г.

Le passé du candidat en tant que garant des de la gestion financière du pays n'est pas non plus oublié.

Vers où la politique du fondateur d'En Marche ! mène-t-elle ? Les internautes le savent aussi :

Une autre chose dont ils sont persuadés est le rôle des médias dans le succès du candidat.

L'élection présidentielle française de 2017 se tient les 23 avril et 7 mai. Quelque 47 millions de Français ont été appelés à voter dimanche 23 avril lors du premier tour. Selon les résultats définitifs fournis par le ministère de l'Intérieur, Emmanuel Macron a recueilli 24,01 % des suffrages exprimés et Marine Le Pen 21,30 %. Le taux de participation a été de 77,77 %.

