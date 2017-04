«J'aurais été plutôt comme Trump»: Jean-Marie Le Pen sur la campagne électorale de Marine

L'homme politique français d'extrême droite, Jean-Marie Le Pen a annoncé mardi que sa fille Marine, qui fera face à Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle prévu le 7 mai, aurait dû mener une campagne plus agressive pour le premier tour, suivant l'exemple de Donald Trump, lit-on dans le quotidien britannique The Telegraph, les propos de M. Le Pen ayant été retraduits de l'anglais.

« Je pense que sa campagne était trop décontractée. Si j'avais été à sa place, j'aurais eu une campagne à la Trump/dans le style de Trump, c'est à dire plus ouvert, très agressif contre les responsables de la décadence de notre pays, que ce soit à gauche ou à droite », a déclaré à la radio RTL Jean-Marie Le Pen,88 ans.

L'intervention de M. Le Pen a fait suite à l'annonce de sa fille lundi qu'elle prévoyait de prendre une pause dans la gestion quotidienne du parti d'extrême droite. Les deux avaient été en désaccord, depuis Marine Le Pen a pris des mesures pour nettoyer l'image du Front national dans la perspective de la campagne pour la présidence de 2017.

© AP Photo/ Laurent Cipriani Jean-Marie Le Pen rend hommage au candidat de La France insoumise

Selon les résultats définitifs du premier tour fournis par le ministère de l'Intérieur, Emmanuel Macron arrive en tête avec 24,01 % des suffrages, devant Marine Le Pen (21,30 %). François Fillon, troisième avec 20,01 %, est talonné par Jean-Luc Mélenchon (19,58 %).Arrivée en deuxième position, Marine Le Pen a battu le record historique du Front national. D'après les résultats du scrutin portant sur plus de trois quarts des inscrits et annoncés par le ministère français de l'Intérieur, elle obtient plus de 7,6 millions de voix.

