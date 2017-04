Emmanuel Macron hué à l’usine Whirlpool d’Amiens (vidéo)

Les deux rivaux du deuxième tour de l'élection présidentielle française ont rendu tour à tour visite aux salariés de l'usine Whirlpool. Alors que Marine Le Pen a critiqué Emmanuel Macron, pointant du doigt le fait que ce dernier n'avait même pas programmé de visiter le site même de l'usine, le candidat d'En Marche! a été plus tard accueilli par des sifflets.

Marine Le Pen s'est rendue sur le site de l'usine et s'est adressée aux salariés de l'entreprise en soulignant que le programme de la journée d'Emmanuel Macron ne prévoyait pas de visite sur le site même de l'usine.

« J'ai trouvé que c'était une preuve de tellement de mépris à l'égard de ce que vivent les salariés de Whirlpool que j'ai décidé de sortir de mon comité stratégique et de venir vous voir », a déclaré Marine Le Pen, citée par l'AFP, à la presse.

Depuis lundi dernier, les ouvriers de l'usine Whirlpool tiennent des actions de protestation contre la délocalisation de l'usine en Pologne.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».