Ni Le Pen, ni Macron n’a une «stature de président», selon un sondage

Selon le JDD, ce point de vue est partagé par 42 % des Français. 36 % d'entre eux estiment que ni la candidate frontiste, ni l'ex-ministre de l'Économie n'ont la stature d'un président de la République.

© AP Photo/ Claude Paris Le Pen gagne en popularité, Macron perd, selon un sondage

Pour 54 % des personnes interrogées, Marine Le Pen est la candidate la plus inquiétante. Emmanuel Macron l'est pour 25 %. Cependant, Mme Le Pen est plus capable de garantir la sécurité des Français contre le terrorisme (42 %) tandis que 22 % font confiance, à cet égard, aux capacités d'Emmanuel Macron.

En outre, 47 % des Français estiment que ni l'un ni l'autre ne semblent être le candidat le plus honnête. 45 % des sondés estiment qu'aucun des deux candidats ne pourra faire baisser le chômage et 44 % doutent que les candidats connaissent véritablement la vie quotidienne et les préoccupations des Français.

L'enquête a été menée auprès d'un échantillon de 1 000 personnes âgées de 18 ans et plus entre le 26 et le 28 avril.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »