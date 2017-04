Jean-Marie Le Pen éborgne Macron: «L’avantage, c’est qu’il n’a encore rien fait»

La présidentielle française continue à faire couler beaucoup d'encre. Ainsi, interrogé par la chaîne de télévision russe NTV au sujet du possible résultat du second tour, Jean-Marie Le Pen, créateur du FN et père de Marine Le Pen, a fait part de sa conviction que sa fille avait plus de chances de gagner.

« M. Macron, si vous voulez, c'est le deuxième M. Hollande. Son avantage, c'est qu'il n'a encore rien fait et pour cela il est difficile de le critiquer pour quoi que ce soit. Marine Le Pen, c'est le porte-voix de l'opposition qui a déjà ressenti sa force. Nous voyons comment cette force se forge d'années en années. Marine Le Pen a plus de chances d'exécuter ses promesses qu'Emmanuel Macron », a déclaré M. Le Pen, dont les propos ont été retraduits du russe.

Selon le fondateur du FN, Marine Le Pen a choisi la France et les Français tandis que le dirigeant d'En marche! s'est dirigé vers la mondialisation et l'ultra libéralisme.

D'ailleurs, Jean-Marie Le Pen a confié qu'il observait la campagne électorale de sa fille. Ainsi, à son avis, elle l'a menée d'une façon décisive et ferme.

« Je la qualifierais de "campagne des pauvres", c'est pour cela que Marine Le Pen a de fortes chances de gagner. Elle se débrouille toute seule. Elle a sa mission de sauver la France et les Français. C'est sa mission historique et une chance pour la France. Mais il ne faut pas penser qu'elle est comme Jeanne d'Arc. À ses 19 ans, Jeanne est déjà morte… », a-t-il conclu.

© AP Photo/ Laurent Cipriani Jean-Marie Le Pen rend hommage au candidat de La France insoumise

Marine Le Pen et Emmanuel Macron s'affronteront le 7 mai au second tour de la présidentielle. Au premier tour, l'ex-ministre de l'Économie Emmanuel Macron a recueilli 24,01 % des votes, contre 21,3 % à Marine Le Pen. Arrivée en deuxième position, Marine Le Pen a battu le record historique du Front national. D'après les résultats du scrutin annoncés par le ministère français de l'Intérieur, elle a donc obtenu plus de 7,6 millions de voix.

