Macron serait élu malgré une popularité en baisse

Bien que sa popularité soit en baisse d'un point, selon le dernier sondage d'OpinionWay, le candidat d'En marche! semble être bien parti pour remporter le second tour de la présidentielle française avec 60 % des intentions de vote.

Cependant, la candidate du Front national monte dans les sondages, tandis qu'Emmanuel Macron est en recul. Marine Le Pen est annoncée perdante avec 40 % de voix.

L'enquête a été réalisée du 29 avril au 1er mai auprès de 1 764 personnes de 18 ans et plus inscrites sur les listes électorales.

En outre, ce résultat favorisant l'ex-ministre de l'Économie a été confirmé par le récent bilan publié ce mardi par Ipsos/Sopra Steria. Ainsi, d'après cet institut de sondages, Emmanuel Macron obtiendrait entre 57 et 63 % des voix contre 37-43 % d'intentions de vote attribuées à la candidate du FN, la marge d'erreur étant de 1,4 à 3,1 points.

Cette enquête a été menée le 28 et le 29 avril embrassant 1504 Français âgés de 18 ans et plus.

© AFP 2017 VALERY HACHE Le Pen sur Macron: «À quelle sauce il veut manger les Français?»

L'élection présidentielle française de 2017 se tient les 23 avril et 7 mai. Quelque 47 millions de Français ont été appelés à voter dimanche 23 avril lors du premier tour. Selon les résultats définitifs fournis par le ministère de l'Intérieur, Emmanuel Macron a recueilli 24,01 % des suffrages exprimés et Marine Le Pen 21,30 %. Le taux de participation a été de 77,77 %. Ayant obtenus les meilleurs résultats, Emmanuel Macron et Marine Le Pen prendront ainsi part au deuxième tour de l'élection qui aura lieu le 7 mai prochain.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».