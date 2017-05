«Ni Macron ni Le Pen»: 3 lycéens arrêtés pour avoir fabriqué des bombes artisanales

Deux élèves de terminale du lycée Gaston-Bachelard à Chelles, en Seine-et-Marne, ont publié mardi sur Snapchat une vidéo dans laquelle ils figurent, en compagnie d'un copain, en train de confectionner une « banderole anti-Front national » et d'exhiber une bouteille contenant de l'acide chlorhydrique, annonce Le Parisien.

© Sputnik. Irina Kalashnikova Colère et excuses en Seine-et-Marne: pourquoi on annule les résultats du 1er tour

Sur les séquences, on peut voir les adolescentes appeler leurs camarades à bloquer l'établissement le jeudi matin afin de manifester contre les candidats au second tour de l'élection présidentielle française.

Après avoir pris connaissance de la vidéo, le personnel du lycée a alerté les autorités, qui ont identifié les adolescents et se sont rendues chez eux. La police a trouvé 17 bombes artisanales à leur domicile.

Actuellement, les mineurs sont placés en garde à vue. Ils reconnaissent avoir fabriqué les explosifs mais nient avoir voulu en faire usage. Âgés de 17 ans, les trois lycéens seront présentés devant un juge des enfants le 15 juin prochain avant leur mise en examen pour « participation à un groupement en vue de violences, de dégradations ou de destructions et pour fabrication d'engins explosifs ou incendiaires non autorisés ».

