Marine Le Pen accueillie par une «foule en colère» lors de sa visite à Reims

La visite à Reims, qui n'était pas prévue dans l'agenda de la candidate du Front national à la présidentielle, n'a pas été très bien perçue de la part des habitants de la ville.

« Une foule en colère », c'est en ces termes que les médias français ont qualifié le groupe d'une centaine de manifestants mécontents qui se sont rassemblés devant et à l'intérieur de la Cathédrale de Reims pour accueillir Mme Le Pen, qui y est arrivée en compagnie de son allié Nicolas Dupont-Aignan.

Manif anti Marine Le Pen devant la cathédrale de #Reims pic.twitter.com/OcVvp2q5yz — BleuChampagneArdenne (@fbleuchampagne) 5 mai 2017

Parmi ceux qui attendaient l'arrivée de la présidente du Front national, les médias signalent la présence de nombreux étudiants, de militants de La France Insoumise et du mouvement En Marche !. Sur de nombreuses vidéos apparues sur le Net, on peut les entendre crier « Marine rend l'argent ! » et d'autres slogans visant le Front national.

Emotion à la Cathédrale de #Reims. Nous sommes dépositaires d'une Histoire millénaire. A nous de la transmettre et de la faire vivre. pic.twitter.com/Dbb3bEcfe0 — N. Dupont-Aignan (@dupontaignan) 5 mai 2017

Certains manifestants portaient des ballons aux couleurs de l'Union européenne et, selon les médias, jetaient même des œufs.

La pression des manifestants était tellement forte que Marine Le Pen et Florian Philippot, vice-président du FN, mais aussi David Racheline, directeur de campagne de Le Pen, ont dû quitter la cathédrale en sortant par derrière.

Nicolas Dupont-Aignan, que Marine Le Pen envisage de nommer le Premier ministre si elle était élue à la présidence, a écrit plus tard sur son compte Twitter qu'il s'agissait de « manifestations déplorables à Reims de gauchistes qui ne respectent en rien la démocratie et l'Histoire de France » :

Marine Le Pen a également commenté l'incident sur son compte Twitter :

Les soutiens de M.Macron agissent dans la violence partout, même à la cathédrale de Reims, lieu symbolique et sacré. Aucune dignité. MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 5 mai 2017

Les excités de Macron ne respectent donc même pas les cathédrales. Inquiétant. #Reims — Florian Philippot (@f_philippot) 5 mai 2017

L'intention de Mme Le Pen de visiter Reims a été gardée secrète pour des raisons de sécurité : la veille, au cours de sa visite d'une entreprise de transports à Dol-de-Bretagne, la candidate a été accueillie avec des jets d'œufs.

