Les Français aux urnes pour élire leur nouveau président

Les regards du monde entier se tournent aujourd'hui vers la France: Emmanuel Macron ou Marine Le Pen? Au terme d'une campagne particulièrement tendue, les Français choisissent ce dimanche le 7 mai le huitième président de la Ve République.

Today, the world turns to France #FrenchPresidentialElection2017 👉Aujourd'hui le monde se tourne vers la France #ElectionPresidentielle2017 pic.twitter.com/F64dKgQBVb — Liliane Crane (@LilianeCrane) 7 мая 2017 г.​

#E1WE ouverture des bureaux de vote en Métropole.Let's go,bon vote à toutes et tous. pic.twitter.com/MKYEEAnclW — @ENER (@enerurene) 7 мая 2017 г.​

Après l'Outre-mer et les Français de l'étranger samedi, c'est au tour des électeurs de la métropole de voter, à partir de 08H00 ce dimanche, dans les 66 546 bureaux répartis sur le territoire.

Le #second tour est lancé, les bureaux de vote sont ouverts depuis 8h pic.twitter.com/t0gbRW2xyO — DadGeeK ᵠ 🌿🔻 (@TheDadGeeK) 7 мая 2017 г.​

Les bureaux de vote seront ouverts jusqu'à 19H00, et 20H00 dans les grandes villes.

@nicolarsouil Faut que je mette mon réveil parce que les bureaux de vote ferment hyper tôt. Moi, à 19 h, j'ai à peine émergé et avalé un cappuccino 😅😅 — Gaujós gojat φ (@Gaujos_Gojat) 7 мая 2017 г.​

Bon courage aux assesseurs, présidents et fonctionnaires qui sont debout avant l'aube pour tenir les bureaux de vote! #Presidentielle2017 pic.twitter.com/3Mo9OZs3Wb — Nicolas Souveton (@el_franchute) 7 мая 2017 г.​

Le vote, en période d'état d'urgence, fait l'objet d'un dispositif de sécurité renforcée avec plus de 50 000 policiers et gendarmes engagés aux côtés des militaires de l'opération Sentinelle et des polices municipales.

​Un des enjeux de cette élection cruciale sera la participation. Des sociologues prédisaient que la participation pourrait être moins importante qu'au 1er tour (78,69%). Une situation rare dans l'histoire de la Ve République où traditionnellement les Français se déplacent davantage au second tour de la présidentielle qu'au premier.

Les territoires d'Outre-mer et les Français de l'étranger ont commencé samedi à voter pour le second tour de la présidentielle. 866 bureaux de vote étaient ouverts à l'étranger pour le scrutin.

Selon les photos postées sur les réseaux sociaux, les ressortissants français vivant à Tel-Aviv ont fait preuve de patience pour aller glisser leur bulletin dans l'urne.

Français de l'étranger: Je vote pour la 1ere fois depuis Tel aviv. 7h20,le bureau ouvre à 8h. #ElectionPresidentielle2017 #jevotemacron pic.twitter.com/HDRA5rys3h — Audrey Akoun (@akounaudrey) 7 мая 2017 г.​

Au Japon, ils ont dû faire face à une importante file d'attente.

En Malaisie, la queue était beaucoup moins importante à la même heure.

Selon des internautes, à Singapour il n'y avait personne…

