La participation à 28,23%, légère baisse par rapport au 1er tour

À midi, 28,23% des électeurs ont déjà glissé leur bulletin dans l'urne contre 28,54% au premier tour, a annoncé le ministère de l'Intérieur. La participation est également en baisse par rapport au second tour de l'élection présidentielle de 2012, qui s'élevait à 30,66% à midi.

Elle est également nettement inférieure à la participation à midi en 2007 (34,11%) mais supérieure à celle de 2002 (26,19%).

Les cinq départements avec le plus fort taux de participation à la mi-journée sont le Gers (37,56%), la Haute-Marne (35,93%), l'Aude (35,65%), les Hautes-Pyrénées (35,45%) et les Alpes de Haute-Provence (35,22%).

Les cinq plus faibles taux départementaux de participation sont en Seine-Saint-Denis (19,54%), Val-de-Marne (19,84%), dans les Ardennes (21,02%), à Paris (21,79%) et dans le Val d'Oise (22,16%).

À l'exception de la présidentielle de 1965 et surtout de celle de 1969, la participation du second tour est plus élevée qu'au premier à la présidentielle.

