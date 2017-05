Erreur ou tricherie? Des Français ont reçu des bulletins MLP déchirés

Dans plusieurs communes, des irrégularités se sont glissées dans les courriers envoyés: ainsi, des habitants de l'Allier, l'Hérault, de la Loire, du Savoie, de l'Yvelines, de l'Eure-et-Loir et de l'Ardèche ont reçu des enveloppes électorales comportant des bulletins Marine Le Pen déchirés.

Soyez vigilants: des bulletins déchirés ou raturés (et donc nuls) sont envoyés avec les professions de foi! pic.twitter.com/Ivd8fUq0uL — Marion Le Pen (@Marion_M_Le_Pen) 3 мая 2017 г.​

Dans l'urne où était mon père, la plupart des bulletins MLP étaient déchirés ou roulés en boule mdrr — sky — 120🌹 (@thevaldezophon) 7 мая 2017 г.

​Bien que la Commission de contrôle ait rassuré les électeurs sur le fait que tous les bureaux de vote seraient pourvus de bulletins des deux prétendants à la présidentielle et qu'il n'est aucunement obligatoire de placer le bulletin de vote reçu chez soi, des Français restent perplexes

Ouverture des enveloppes d'election distribuées par @Place_Beauvau cmt expliquer que 2 des 4 bulletins sont dechires? #Presidentielles2017 pic.twitter.com/27bR3U7BcU — Damien Lcc (@DamienLcc) 7 мая 2017 г.​

