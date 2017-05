Marine Le Pen: le FN doit se transformer et devenir une nouvelle force politique

Selon les estimations, Emmanuel Macron est élu Président de la République française. Marine Le Pen, Présidente du Front national et candidate battue à la présidentielle, a annoncé que pour les élections législatives son parti devrait se transformer en « une nouvelle force politique ».

Ce dimanche, les électeurs ont été appelés à voter jusqu'à 19h00, et 20h00 dans les grandes villes, pour le second tour de la présidentielle française opposant le fondateur d'En Marche! Emmanuel Macron et la candidate du Front national Marine Le Pen.

© Sputnik. Alexey Vitvitsky Marine Le Pen téléphone à Emmanuel Macron pour le féliciter après sa victoire

Le taux de participation du second tour à 17h00 s'élevait à 65,30 %, en baisse de près de quatre points par rapport au premier tour (69,42 %), selon les données fournies par le ministère de l'Intérieur.

