Des médias boycottent la soirée électorale FN par solidarité avec leurs collègues refoulés

Le FN ayant refusé l'accès à plusieurs titres français et étrangers, une série de médias, dont Le Monde et L'Obs, ont décidé de boycotter la soirée électorale du parti lors de laquelle sa candidate à la présidentielle, Marine Le Pen, devait intervenir à l'issue du second tour.

« À l'instar de Libé, Le Monde, ou encore I, la rédaction de L'Obs, dont l'une des journalistes n'a pas non plus pu être accréditée, prend donc aussi la décision de boycotter cette soirée, organisée à Vincennes, au Chalet du Lac », écrit le Nouvel Observateur.

Comme le précise L'Obs, parmi les médias qui se sont vus refusés d'assister à la soirée FN, figurent Rue89, Mediapart, Buzzfeed, Streetpress, Bondy Blog, Explicite, Brut, Konbini et Charlie Hebdo.

« Cette pratique du black-listing n'est pas nouvelle au Front national, et avait notamment été dénoncée le 27 avril dernier par les sociétés de journalistes de 36 médias », précise le magazine.

Cité par les médias français, le directeur de communication du FN, Alain Vizier, avait plus tôt déclaré, que dans la salle réservée pour la soirée il n'y avait que 300 places contre 600 demandes.

© AFP 2017 Christophe Ena Sputnik n’est pas bienvenu au QG de Macron le soir du second tour

Ceci étant dit, le FN n’est pas le seul à refouler les médias. Ainsi, les journalistes de Sputnik n’ont pas réussi à obtenir une accréditation au QG du leader d’En Marché! malgré de nombreuses demandes.

Pendant le premier tour de la présidentielle, les journalistes de trois médias russes RT, Sputnik et Ruptly avaient également été refoulés.

Ce dimanche, la France a accueilli le second tour de la présidentielle. Selon les résultats préliminaires annoncés tout de suite après la fermeture des bureaux de vote, c'est Emmanuel Macron, le candidat d'En Marche!, qui remporte le second tour, devançant largement sa rivale Marine Le Pen.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».