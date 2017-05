Mélenchon appelle ses sept millions d'électeurs à se mobiliser pour les législatives

Le dirigeant de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon a réagi ce dimanche soir à l'élection d'Emmanuel Macron, regrettant sa victoire et demandant à ses électeurs de se mobiliser en vue des élections législatives de juin.

« Ce soir s'achève la présidence la plus lamentable de la Vème République. Une nouvelle fois, en dépit de tout, notre pays a refusé l'extrême droite car elle est étrangère à l'identité républicaine de la France », a-t-il déclaré.

Mélenchon a également appelé ses partisans, plus de sept millions d’électeurs, à se mobiliser en vue des élections législatives.



« Les gens, ne lâchez-rien, ne renoncez à rien : ni au pouvoir des riches, ni au pouvoir des haineux », a-t-il déclaré, évoquant la date du 18 juin marquant le second tour des législatives.

D'après lui, le « programme du nouveau monarque présidentiel » annonce une « guerre contre les acquis sociaux du pays ».

Le candidat d'En Marche!, 39 ans, devient le 8e président de la Ve République avec une victoire très nette sur la candidate du Front national, 48 ans.

