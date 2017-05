En marche! obtiendrait 26% de voix aux législatives, selon Harris Interactive

D'après un sondage réalisé par Harris Interactive pour M6, En marche!, le mouvement d'Emmanuel Macron, ne totaliserait que 26 % de voix aux législatives qui auront lieu en juin prochain.

Par ailleurs, les candidats soutenus par les Républicains — UDI obtiendraient quant à eux 22 % des votes, se trouvant ainsi sur un pied d'égalité avec les candidats du FN. Ils se placeront ainsi devant Jean-Luc Mélenchon, représentant de la France insoumise (13 %), et devançant également le Parti socialiste avec quelque 8 % de voix en sa faveur.

Ce sondage a été réalisé en ligne le soir du second tour de la présidentielle auprès d'un échantillon de 2 376 inscrits sur les listes électorales représentant des Français âgés de 18 ans et plus.

Dimanche, la France a organisé le second tour de l'élection présidentielle qui a opposé Emmanuel Macron à Marine Le Pen. Selon les données du ministère français de l'Intérieur, l'ex-ministre de l'Économie a remporté le scrutin avec plus de 60 % des suffrages exprimés.

Au fur et à mesure du décompte des voix dans les grandes villes, l'écart entre les deux candidats s'accentue.

Dimanche, les Français ont été appelés aux urnes pour élire leur nouveau Président. Ce vote a été marqué par un grand nombre d'abstentions (de 25 à 26 %) et un nombre record de bulletins blancs et nuls (9 % environ).

