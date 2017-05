Malgré la défaite électorale, l'esprit est festif au QG du FN ce soir

Quoique Marine Le Pen n'ait pas réussi à remporter le second tour de l'élection présidentielle, l'ambiance reste festive ce soir au QG du Front national, constate un correspondant de Sputnik présent sur place.

Le sourire aux lèvres, Mme Le Pen ainsi qu'un certain nombre de ses militants dansent lors de la soirée électorale au Chalet du lac, au bois de Vincennes.

Malgré sa défaite, Mme Le Pen a réussi à réaliser une percée et a établi un nouveau record du Front national. Ayant obtenu plus de dix millions de voix, la candidate a dépassé son résultat du premier tour, selon les résultats partiels du ministère français de l'Intérieur.

Marine Le Pen a rejoint la piste de dance après 22h pour faite la fête avec les élus et militants… pic.twitter.com/C1tWIiBtas — Langlet Julien (@julien_langlet) 7 мая 2017 г.

​Dimanche, la France a organisé le second tour de son élection présidentielle, qui a opposé Emmanuel Macron à Marine Le Pen. Selon les données du ministère français de l'Intérieur, l'ex-ministre de l'Économie a remporté le scrutin avec plus de 60 % des suffrages exprimés. Au fur et à mesure du décompte des voix dans les grandes villes, l'écart entre les deux candidats s'accentue.

© REUTERS/ Pascal Rossignol Marine Le Pen établit un nouveau record du FN en nombre de voix obtenues

Ce vote a été marqué par un grand nombre d'abstentions (de 25 à 26 %) et un nombre record de bulletins blancs et nuls (9 % environ).

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».