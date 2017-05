Second tour: Marion Maréchal-Le Pen reconnaît «une part de déception»

S'exprimant sur BFM TV suite à la victoire d'Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle française, la députée Marion Maréchal-Le Pen a affirmé être déçue et a appelé à réfléchir sur la stratégie menée par son parti pendant la campagne.

« Il y a forcément une part de déception, ce serait malhonnête de dire le contraire », a-t-elle déclaré.

Marine Le Pen: le FN doit se transformer et devenir une nouvelle force politique

La députée de Vaucluse estime qu'il faudra réfléchir à ce qu'il y a eu de positif et de négatif dans l'élection présidentielle.

« Il y a aujourd'hui une réflexion à mener car nous n'avons pas réussi à imposer l'idée que cette élection était un référendum, un référendum pour ou contre la France, pour ou contre l'immigration massive, pour ou contre la fatalité de l'insécurité, pour ou contre la France libre et souveraine, pour ou contre l'Union européenne telle qu'elle fonctionne aujourd'hui », a indiqué la députée.

Dimanche, la France a organisé le second tour de son élection présidentielle, qui a opposé Emmanuel Macron à Marine Le Pen. Selon les données du ministère français de l'Intérieur, l'ex-ministre de l'Économie a remporté le scrutin avec plus de 60 % des suffrages exprimés.

