Une journaliste de RT filmant les manifestations à Paris arrêtée par la police

La chaîne de télévision russe RT a déclaré qu'une de ses journaliste avait été arrêtée par la police alors qu'elle filmait les manifestations se déroulant dans la capitale française le soir du second tour de la présidentielle.

« Notre correspondante à Paris Charlotte Dubenskij a été arrêtée par la police lors des manifestations. Nous l'avons appris par son message sur Twitter ainsi que par un sms envoyé à l'un des collègues. En ce moment, elle n'est pas joignable », précise la chaîne RT.

RT's @CDubenskij_RT detained by French police during protest in Paris. Phone was allegedly confiscated https://t.co/ua3J94A904 pic.twitter.com/WciQxtLfkV — RT (@RT_com) 7 mai 2017

Dimanche, la France a organisé le second tour de l'élection présidentielle qui a opposé Emmanuel Macron à Marine Le Pen. Selon les données du ministère français de l'Intérieur, l'ex-ministre de l'Économie a remporté le scrutin avec plus de 60 % des suffrages exprimés.

Au fur et à mesure du décompte des voix dans les grandes villes, l'écart entre les deux candidats s'accentue.

Dimanche, les Français ont été appelés aux urnes pour élire leur nouveau Président. Ce vote a été marqué par un grand nombre d'abstentions (de 25 à 26 %) et un nombre record de bulletins blancs et nuls (9 % environ).

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »