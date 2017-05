Echauffourées à Paris: 141 interpellations et 9 gardes à vue

Durant la soirée électorale du 7 mai, plus de 300 personnes se sont rassemblées pour manifester dans le quartier de Ménilmontant, dans le 20e arrondissement de Paris.

#elections #france #guerilla #police #menilmontant Публикация от Tiphaine B (@tiphaine_real) Май 7 2017 в 7:45 PDT

#menilmontant Публикация от Nina (@_yaltade_) Май 7 2017 в 5:47 PDT

La situation a vite dégénéré: « Les manifestants ont brisé les vitres d'une école et dégradé des poubelles », selon l'AFP se référant à une source policière.

#paris #strike #menilmontant Публикация от 白河 一砂 (@traffic_jam_smoothie) Май 7 2017 в 4:34 PDT

Les agents des forces de l'ordre ont été obligés d'intervenir afin d'apaiser les tensions.

#Ménilmontant #présidentielle2017 Публикация от Fahd Jaoudi (@fadminsk) Май 7 2017 в 12:09 PDT

#paris #strike #menilmontant Публикация от 白河 一砂 (@traffic_jam_smoothie) Май 7 2017 в 4:32 PDT

Au final, 141 personnes ont été interpellées et neuf ont été placées en garde à vue pour « entrave à la circulation et participation à un attroupement », « violences sur agent dépositaire de la force publique » et « dégradations volontaires ».

#présidentielle2017 Публикация от Fahd Jaoudi (@fadminsk) Май 7 2017 в 12:08 PDT

Emmanuel Macron a été élu le Président de la République dimanche 7 mai avec 66,06% des voix selon des résultats quasiment définitifs portant sur 99,99% des inscrits. 33,94% des Français ont voté Marine Le Pen. Le second tour a été notamment marqué par une forte abstention (25,38%), un niveau sans précédent depuis 1969. Les blancs et nuls approchent les 9% des inscrits (plus de 4 millions), ce qui constitue également un record pour une présidentielle.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »