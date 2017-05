Macron élu par seulement 44% des inscrits

© REUTERS/ Pascal Rossignol Le Pen séduit les jeunes, Macron cartonne chez les seniors

Bien que la victoire du candidat En Marche ! à la présidentielle française semble bien nette, son score de 66,1% des suffrages cache certaines faiblesses, vu notamment le taux d'abstention record pour un second tour depuis 1969. L'abstention est surtout élevée parmi les électeurs qui avaient voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour (24 %).

Dans le même temps, plus de 4 millions d'électeurs, soit 8,6 % des inscrits et 11,5 % des votants, ont glissé un bulletin blanc ou nul dans l'urne lors du second tour, soit un autre record absolu sous la Cinquième République. Ainsi, M. Macron a été élu au poste présidentiel par seulement 43,6 % des électeurs inscrits.

Par ailleurs, d'après un sondage Ipsos/Sopra Steria, 43 % de ceux qui ont voté Macron au second tour disent l'avoir soutenu en premier lieu pour faire barrage à Marine Le Pen. Selon cette même étude, 61 % des Français ne souhaitent pas lui donner une majorité absolue à l'Assemblée nationale, ce qui risque de compliquer les élections législatives des 11 et 18 juin pour le nouveau chef d'État français.

