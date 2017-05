Première visite à l'étranger de Macron: destination Berlin

L'Allemagne sera le premier pays que visitera le Président élu de la République française Emmanuel Macron en tant que tel, a confirmé lundi à la chaîne CNews la députée européenne Sylvie Goulard.

© REUTERS/ Stephane Mahe L'Élysée accueillera son nouveau président à la fin de la semaine

M. Macron « se rendra à Berlin pour sa première visite dans un pays étranger », a indiqué la parlementaire, qui a soutenu sa candidature.

Avant cette visite, « il est possible qu'il aille d'abord saluer les troupes françaises », a-t-elle ajouté, citée par l'AFP, sans plus de précisions.

Dimanche soir, le Président élu et la chancelière allemande Angela Merkel ont eu un échange téléphonique « très chaleureux » juste après l'annonce de la victoire du candidat d'En Marche ! à la présidentielle, a indiqué l'entourage de M. Macron.

© AFP 2017 Dominique Faget Macron élu par seulement 44% des inscrits

Emmanuel Macron a été élu Président de la République le dimanche 7 mai avec 66,06 % des voix selon des résultats quasiment définitifs portant sur 99,99 % des inscrits. 33,94 % des Français ont voté Marine Le Pen. Le second tour a été notamment marqué par une forte abstention (25,38 %), du jamais vu depuis 1969. Les blancs et nuls approchent les 9 % des inscrits (plus de quatre millions), ce qui constitue également un record pour une présidentielle.

