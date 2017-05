Retrouvailles: Hollande promet d’être toujours aux côtés de Macron

© AFP 2017 POOL / DOMINIQUE FAGET Le ministre de la Défense de Hollande futur Premier ministre de Macron?

Alors que la majorité des Français ont opté lors de ces élections pour des changements qui pourraient, selon eux, être possibles après la victoire d'Emmanuel Macron, François Hollande a exprimé son émotion et sa joie de pouvoir être toujours «à côté» du nouveau Président élu pour lui apporter son soutien et lui donner des conseils.

C'est avec les larmes aux yeux et beaucoup d'émotion que le Président sortant François Hollande a exprimé son soutien à Emmanuel Macron, l'invitant ainsi à le rejoindre pour les cérémonies du 8 mai à l'Arc de Triomphe.

« Je voulais qu'Emmanuel Macron puisse être là, avec moi, à côté de moi, pour qu'une forme de flambeau puisse lui être passé puisque nous sommes aussi auprès de cette flamme du Soldat inconnu », a déclaré M. Hollande, interrogé sur France 2.

En effet, on pouvait les voir tous les deux côte à côte, affichant la complicité qui lie le Président sortant et son jeune héritier, un fait dont M. Hollande est très fier.

« C'est vrai qu'il m'a suivi tout au long de ces dernières années quand j'étais moi-même candidat puis Président, il a été ministre d'un gouvernement […] C'est à lui maintenant, fort de l'expérience qu'il a pu acquérir auprès de moi, fort aussi de ce que nous avons fait ensemble, de continuer sa marche », a-t-il confié, sous le coup de l'émotion.

Et même si François Hollande ne présente pas directement M. Macron comme son successeur, il ne cache pas sa joie de pouvoir lui indiquer « la marche à suivre ». Et son soutien pourrait aller bien plus loin car il serait « prêt à répondre à toutes les sollicitations qui lui seraient faites pour être utile ».

Donc, François Hollande ne fait pas encore ses derniers adieux aux Français car si M. Macron a besoin de « conseils », « il sera toujours le bienvenu et moi je serai toujours à côté de lui », a donc affirmé le Président sortant.

© REUTERS/ Robert Pratta Macron élu par seulement 44% des inscrits

Auparavant, François Hollande avait confirmé que la passation du pouvoir avec Emmanuel Macron aurait lieu le dimanche 14 mai.

Emmanuel Macron a été élu Président de la République le dimanche 7 mai avec 66,10 % des voix selon des résultats définitifs. 33,90 % des Français ont voté Marine Le Pen. Le second tour a été notamment marqué par une forte abstention (25,38 %), du jamais vu depuis 1969. Les blancs et nuls approchent les 9 % des inscrits (plus de quatre millions), ce qui constitue également un record pour une présidentielle.

