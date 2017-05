Clairvoyance? L’élection à peine finie, TF1 diffuse un film sur la victoire de Macron

200 jours de réunions non-stop avec le fondateur d'En Marche !, ainsi qu'avec son équipe : voici ce qu'offre ce lundi à 21h00 la chaîne TF1 à ses spectateurs avec le documentaire « Emmanuel Macron, les coulisses d'une victoire », qui a creusé profond dans les dessous du succès du nouveau Président, et ceci bien avant le second tour.

Le film, d'une durée de 90 minutes, accompagné ni de commentaires ni de voix off, laissera contempler un lot d'images fortes et de révélations que les équipes de Troisième Œil productions et Black Dynamite ont pu recueillir grâce à un accès illimité à toutes les réunions et au candidat sur cette période.

"Emmanuel Macron les coulisses d'une victoire" #presidentelle2017



Lundi 8 mai à 21h sur @TF1



Document exclusif et inédit pic.twitter.com/611ITZkATA — Aprikian Ara (@AprikianAra) 7 мая 2017 г.

Ainsi, on y trouve un aperçu de plusieurs réunions au QG d'En Marche !, des moments de tensions également, ainsi que des images de la jeune équipe de campagne d'Emmanuel Macron (« mes enfants », comme il les baptise) et de sa femme Brigitte.

La plus grande surprise pour la dirigeante de Troisième Œil Productions, Justine Planchon, c'était l'intégration des codes de la communication et de l'image chez le candidat. « La condition était qu'il ne ferme aucune porte. Il a accepté. Et il a oublié la caméra. Il n'a jamais éteint son micro, sauf pour ses moments de vie privée », a raconté Mme Planchon, citée par L'Express

Le documentaire couvre entre autres le moment suivant le renoncement de François Hollande à se porter candidat à la présidentielle, le 1er décembre dernier, constate Puremedias après avoir vu le film. « Qui est susceptible d'y aller? », a demandé à l'époque l'ex-ministre de l'Économie.

Parmi d'autres sujets cruciaux, l'affaire et la mise en examen du candidat Les Républicains François Fillon sont évoquées : le protagoniste du film a appris la nouvelle au téléphone, en pleine interview au Parisien, et a dit à Richard Ferrand, le secrétaire général d'En Marche!: « Il faut être extrêmement calme. Il ne faut pas se laisser perturber par cette affaire ».

© REUTERS/ Robert Pratta Macron élu par seulement 44% des inscrits

Le tournage fini, Emmanuel Macron n'a pas voulu profiter du privilège de voir le film le premier, avant sa diffusion. Sans souci, il se verra là tel qu'il s'imagine : « un type qui a envie d'y aller », capable de mobiliser son équipe pour parvenir à ses fins.

Emmanuel Macron a été élu Président de la République le dimanche 7 mai avec 66,1 % des voix selon des résultats définitifs fournis par le ministère de l'Intérieur. 33,9 % des Français ont voté Marine Le Pen. Le second tour a été marqué par une forte abstention (25,38 %), un niveau sans précédent depuis 1969. Les blancs et nuls approchent 9 % des inscrits (plus de quatre millions), ce qui constitue également un record pour une présidentielle.

