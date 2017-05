Marion Maréchal-Le Pen va quitter la vie politique

Marion Maréchal-Le Pen, députée FN de Vaucluse, va annoncer le 10 mai sa décision de ne pas représenter sa candidature aux législatives en juin. Elle abandonnerait aussi la présidence du groupe FN au Conseil régional de PACA, selon les informations de l'AFP.

Marion Maréchal Le Pen devrait annoncer son retrait de la vie politique https://t.co/7fH13xPnUO pic.twitter.com/RxvwaJokDi — Sud Ouest (@sudouest) 9 мая 2017 г.

​Les raisons de sa décision sont multiples. Maman d'une petite fille, elle avait plusieurs fois exprimé son envie de travailler dans le privé et de s'occuper de sa famille.

Par ailleurs, Mme Maréchal-Le Pen a souvent évoqué qu'elle ne souhaitait pas se consacrer exclusivement à la politique voulant avoir une expérience professionnelle différente.

De même, selon la même source, Marion Maréchal-Le Pen se disait fatiguée des relations compliquées au sein du Front national avec sa tante Marine Le Pen comme avec le vice-Président du FN Florian Philippot.

« Je respecte ton choix. Je sais ce que demande la politique, je sais les sacrifices que ça exige », lui a dit Marine Le Pen, citée par Le Parisien.

Marion Maréchal Le Pen, membre du Front national, est la plus la plus jeune députée de l'histoire de la République française, ayant été élue députée de la troisième circonscription de Vaucluse, à 22 ans, en 2012.

