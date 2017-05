On lui demande de retirer son voile pour voter, elle porte plainte

Alors que Naïma El Omar, une électrice d'Orange âgée de 57 ans, s'apprêtait à glisser son bulletin de vote dans l'urne lors du second tour de la présidentielle, elle a été surprise par la demande du président du bureau de vote d'ôter le foulard qui lui couvrait la tête.

L'adjoint à la sécurité d'Orange a expliqué cette demande par le fait que la personne qui se présentait pour voter ne correspondait pas à la photo de sa pièce d'identité, Révoltée par cette démarche, Naïma a tout de même accepté d'enlever son foulard, mais a porté plainte deux jours plus tard.

« J'ai donné ma carte d'identité, d'électeur. Le monsieur me regardait avec un air bizarre. Il m'a dit "Madame, vous enlevez votre voile, c'est la loi, sinon vous ne votez pas! J'ai un foulard, même pas le voile… avec une chemise, un jean, des baskets… », a commenté Naïma El Omar, citée par France Bleu Vaucluse ce 10 mai.

D'après une circulaire du ministère de l'Intérieur diffusée en janvier 2017, les signes religieux visibles ne sont pas interdits dans les bureaux de vote. En revanche, il est interdit de venir voter en portant un voile intégral. En cas de refus de quitter son voile, la personne ne peut être admise à voter.

Emmanuel Macron a été élu Président de la République le dimanche 7 mai avec 66,10 % des voix selon des résultats définitifs. 33,90 % des Français ont voté Marine Le Pen. Le second tour a été notamment marqué par une forte abstention (25,38 %), du jamais vu depuis 1969. Les blancs et nuls approchent les 9 % des inscrits (plus de quatre millions), ce qui constitue également un record pour une présidentielle.

