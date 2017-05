Et le nouveau Premier ministre, selon des Français, devrait être…

Depuis l'élection du nouveau Président, aucune personnalité n'a émergé spontanément, aux yeux des Français, pour occuper le poste de Premier Ministre. 52 % des Français ne mentionnent aucun nom parmi les six candidatures proposées, selon un sondage Atlantico et Harris Interactive publié vendredi par RMC.

© AP Photo/ Jacques Brinon Le gouvernement Cazeneuve a présenté sa démission

Pourtant, François Bayrou apparaît comme un Premier ministre potentiel un peu plus souhaitable que les autres pour les Français, avec 15 % de voix (18 % parmi les électeurs d'Emmanuel Macron).

Le président du MoDem devance Jean-Louis Borloo 10 %, Jean-Yves Le Drian 8 %, Sylvie Goulard 6 %, Richard Ferrand 5 % et Edouard Philippe 4 %.

Le sondage a été réalisé en ligne le 11 mai après 20h00 (heure de Paris), après la présentation des candidats de La République en marche! aux élections législatives de 2017, sur un échantillon de 1 017 personnes, représentatif des Français âgés de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.

Mercredi dernier, Bernard Cazeneuve a présenté la démission de son gouvernement à François Hollande, qui l'a acceptée, lui demandant d'expédier les affaires courantes jusqu'à la formation d'une nouvelle équipe gouvernementale.

La passation du pouvoir entre François Hollande et Emmanuel Macron aura lieu le 14 mai.

