Partir en beauté: Hollande lâche prise dans sa dernière session de photos présidentielles

Avant de céder sa place à Emmanuel Macron le 14 mai, François Hollande semble vivre pleinement les derniers jours de sa présidence. Il a ainsi posé pour le photographe de l'AFP Joël Saget et a joué la carte du modèle.

Les utilisateurs des réseaux sociaux n'ont pu s'empêcher de réagir à ce nouvel emploi auquel le Président français s'est essayé à l'Élysée juste avant son départ.

Le sourire parfois mystérieux, pour cette session de photos véritablement historique, M. Hollande se permet même d'oublier de mettre ses lunettes sur certains clichés, un détail qui a tout de suite attiré l'attention des internautes. Cela les a poussés à évoquer le nom de l'opticien Alain Afflelou, propriétaire d'un réseau de magasins d'optique en France :

Non dénués l'humour, certains internautes ont ironisé au sujet du départ de François Hollande, se permettant même d'aller un peu « trop » loin, ayant trouvé dans cette session de photos des notes provocatrices :

"Tu cherches à faire des rencontres coquines et discrètes dans ta ville avec des hommes d'age mûr ?" envoie #hollande au 31696 pic.twitter.com/n5N7SIpfUT — L'Homme Révolté (@UnSisyphe) 13 mai 2017

