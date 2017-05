Poutine Premier ministre, Obama et Hollande au pouvoir, selon le Figaroscope

Envie de voyager dans le temps? Eh bien, les courtes biographies des « célébrités politiques » du Figaroscope sont là pour vous fournir cette occasion.

Rédigés semble-t-il à la charnière des années 2011-2012, ces bios semblent ne pas avoir été mises à jour depuis cette époque depuis longtemps évolue, quand François Hollande et Barack Obama tenaient encore le gouvernail et que Vladimir Poutine n'était que Premier ministre, alors que « son poulain, Dmitri Medvedev, était élu Président de Russie ».

© Sputnik. La biographie de V. Poutine. Capture d'écran, le Figaroscope

S'agit-il d'une simple négligence ou d'une nostalgie du passé au détriment du présent, où Vladimir Poutine et Donald Trump tiennent les rênes du pouvoir et Emmanuel Macron vient d'entrer sur la scène politique? D'ailleurs, le bio de ce dernier n'existe tout simplement pas sur le site du Figaroscope.

© Sputnik. La biographie de B. Obama. Capture d'écran, le Figaroscope

Peut-être serait-il approprié de mettre à jour les informations et de vivre l'instant présent? C'est au Figaro d'en décider. Au demeurant, le passé conserve toujours un certain charme…

© Sputnik. La biographie de F. Hollande. Capture d'écran, le Figaroscope

