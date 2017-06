Législatives: des instituts prédisent une abstention record de 57 à 58% au 2e tour

De 57% à 58% des inscrits, voilà le taux d'abstention au deuxième tour des élections législatives estimé par les principaux instituts de sondage, qui ont publié leurs prévisions dimanche.

© AFP 2017 GEOFFROY VAN DER HASSELT Législatives: l’effet déformant du scrutin majoritaire

Ainsi, l'entreprise de sondages Kantar TNS anticipe un taux d'abstention de 57% des inscrits à 20h00.

Dans le même temps, dans une étude réalisée pour France Télévisions, Radio France, LCP, RFI, France 24 et Le Point, Ipsos/Sopra Steria estime que le taux d'abstention atteindra au moins 57% sur l'ensemble de la journée.

Alors que, selon la prévision de l'institut Elabe pour BFM TV et l'estimation d'Ifop-Fiducial pour Paris Match, CNews et Sud Radio, on pouvait voir une abstention de 58%.

Les estimations suivent l'annonce, publiée par le ministère français de l'Intérieur, selon laquelle le taux de participation en France métropolitaine à 17h00 atteignait 35,33%.

Ce dimanche, la plupart des bureaux de vote ont fermé leurs portes à 18h00, dans les grandes villes les élections se poursuivront jusqu'à 20h00. C'est à cette heure que seront annoncés les premiers résultats.

Le premier tour du scrutin législatif s'est tenu dimanche dernier et a été marqué par un important absentéisme. Seuls 48,71% des électeurs se sont rendus aux urnes. À 17h00, le taux de participation était de 40,75%.

Lors des élections législatives antérieures, le taux de participation au second tour à 17h00 en métropole était de 46,42% en 2012, de 49,58% en 2007 et de 46,83% en 2002.