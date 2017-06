Jean-Christophe Cambadélis quitte la tête du PS

Suite à la déroute de son parti aux élections législatives, Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du Parti socialiste, a annoncé sa démission de son poste.

«Ce soir, malgré une abstention alarmante, le triomphe d'Emmanuel Macron est incontestable. La droite fait face à un véritable échec», a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Ce soir, malgré une abstention alarmante, le triomphe d’Emmanuel Macron est incontestable. #DirectPS — Jean-Chr. Cambadélis (@jccambadelis) 18 juin 2017

«Les électeurs ont voulu "donner sa chance" au nouveau Président. Ils n'en ont laissé aucune à ses adversaires. Ce soir, le Président a tous les pouvoirs: un gouvernement à sa main et un parlement aux ordres. Ce triomphe a un côté artificiel. Car tous les problèmes de notre pays ne se régleront pas d'un coup de balais magique. Un pouvoir absolu et concentré, exercé en toute verticalité se heurtera à cette contradiction», a-t-il encore affirmé.

Oser plus de démocratie! Voilà ce dont la France a besoin. Voilà le programme de travail qui doit désormais occuper la gauche. #DirectPS — Jean-Chr. Cambadélis (@jccambadelis) 18 juin 2017

Et d'ajouter que la France avait besoin aujourd'hui de dialogue social et d'intelligence collective. «Oser plus de démocratie! Voilà ce dont la France a besoin. Voilà le programme de travail qui doit désormais occuper la gauche» qui doit tout changer «la forme comme le fond, ses idées comme ses organisations».

D'après M. Cambadélis, un nouveau cycle doit s'ouvrir pour la gauche dont il participerait avec humilité, mais pas en tant que premier secrétaire du PS.

J’accompagnerai ce combat décisif avec volonté mais je ne le ferai pas en tant que Premier secrétaire du Parti socialiste. (3/3) #DirectPS — Jean-Chr. Cambadélis (@jccambadelis) 18 juin 2017

«Il ne s'agit pas pour moi d'organiser une retraite mais de permettre une renaissance. Je prends cette décision sans amertume ni colère, conscient de mon devoir et du moment crucial que traverse la gauche. J'assume simplement et tranquillement ma part de responsabilité», a expliqué M. Cambadélis.