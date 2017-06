Le gouvernement Philippe remet sa démission

La composition du nouveau gouvernement sera rendue publique mercredi avant 18h00, précise la présidence française dans un communiqué:

«Conformément à la tradition républicaine au lendemain d'élections législatives, Edouard Philippe, Premier ministre, a remis ce jour la démission du gouvernement au Président de la République, qui l'a acceptée.»

Emmanuel Macron «a confié à nouveau les fonctions de Premier ministre à M. Edouard Philippe et l'a chargé de former le nouveau gouvernement», ajoute l'Élysée.

Environ 47 millions d'électeurs ont été appelés ce dimanche aux urnes pour choisir leurs députés au second tour des élections législatives. Selon les résultats définitifs des législatives, LREM s'est assurée 308 sièges au Palais-Bourbon et son mouvement allié MoDem en a remporté 42. Les Républicains ont obtenu 113 sièges, le Parti socialiste 29, l'Union des démocrates et indépendants s'en est assuré 18, la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon 17, le Parti communiste français 10 et le Front national 8.