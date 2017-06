Le nouveau gouvernement français dévoilé

Le secrétaire général de la présidence Alexis Kohler a annoncé mercredi la composition du nouveau gouvernement lors d'une cérémonie tenue dans les jardins de l'Élysée, la cour d'honneur étant occupée par des orchestres et le public à l'occasion de la Fête de la musique.

​Nicole Belloubet a été nommée garde des Sceaux et ministre de la Justice, Jacques Mézard ministre de la Cohésion des territoires, Florence Parly ministre des Armées et Nathalie Loiseau ministre des Affaires européennes.

Jean-Yves Le Drian conserve son poste de ministre des Affaires étrangères au sein du nouveau gouvernement.

Bruno Le Maire a été reconduit au poste de ministre de l'Economie et Gérard Colomb à celui de ministre de l'Intérieur.

Sébastien Lecornu (LR), Brune Poirson (REM), Jean-Baptiste Lemoyne (LR), Julien Denormandie et Geneviève Darrieussecq (MoDem) ont été nommés secrétaires d'Etat.

Benjamin Griveaux a été désigné secrétaire d'Etat pour l'Economie et les Finances.

La sénatrice MoDem Jacqueline Gourault a pour sa part été nommée ministre auprès du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb.

Le Président de la République Emmanuel Macron a confié les fonctions de Premier ministre à Edouard Philippe et l'a chargé de former le nouveau Gouvernement. Le remaniement annoncé comme «technique» a pris une ampleur inattendue après le départ de trois ministres de MoDem (Mouvement Démocratique) — François Bayrou (Justice), Marielle de Sarnez (Affaires européennes), et Sylvie Goulard (Armée) et la démission de Richard Ferrand (Cohésion des territoires).

Le Conseil des ministres se tiendra le 22 juin prochain à 10h00.