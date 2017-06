Macron Le «Sauveur»: France Info s'agenouille, les Français enragent

© AFP 2017 Christophe Archambault Macron, Poutine: qui respecte qui?

Bien que France Info affirme dans son reportage qu'«à Bruxelles, la Macronmania est en marche», il semble qu'elle règne plutôt dans la rédaction du média. Derrière la voix off, des violons transforment la vidéo en belle histoire sur l'accession au trône d'un empereur, comme dans le cas de Sissi l'impératrice, s'étonne l'hebdomadaire Marianne

Le magazine compare d'ailleurs l'œuvre de France Info à Sputnik: «la vidéo n'a rien à envier aux reportages béats de Sputnik sur Vladimir Poutine», un grand honneur, mais n'est-ce pas un peu trop de mettre la chaîne publique française sur le même plan que Sputnik?

La MacronMania: reportage de Propagande de France Info Incroyable vidéo de propagande digne de la Corée du Nord de France-info sur la "fascination" des chefs d'État européens pour Macron Опубликовано TV Libertés 26 июня 2017 г.

Entre-temps, le reportage se poursuit: le Président de la République arrive au Conseil européen «auréolé de sa victoire» tant à la présidentielle qu'aux législatives. Considéré comme le «sauveur» ayant fait face au populisme et au Front national, il serre volontiers les mains, et les micros se battent pour saisir son mot. Son charisme s'étend encore plus loin, les chefs d'État succombant au charme du «new boy» souriant et optimiste.

C'est sur des bonnes paroles optimistes, sans grande signification, que le reportage se termine: «Macron et ses partenaires européens veulent croire que l'Europe des 27 pourra surmonter les crises du monde».

Les réseaux sociaux ont été pris d'une vive réaction. Certains cherchent à faire des économies:

Alors qu'à l'approche de la présidentielle, la plupart des twitternautes rejetaient l'idée que certains médias puissent promouvoir la candidature d'Emmanuel Macron, face aux éloges de France Info, on confirme «nager en pleine propagande» qui «ne se cache plus».

L'ironie de la publication de ce «média indépendant» n'a pas échappé aux internautes:

Certains ont fait des suppositions quant au financement du reportage:

