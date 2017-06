Kebab de Hamon ou portrait de Macron? Les internautes choisissent salade-tomate-oignon

Un cliché d'un bon kebab bien gras accompagné d'une portion de frites publié jeudi soir sur Twitter par Benoît Hamon a suscité un plus gros intérêt auprès des internautes que le portrait officiel d'Emmanuel Macron, twitté le même jour. D'autant plus étonnant que le nombre d'abonnés du compte Twitter du Président de la République est trois fois plus important que celui de Benoît Hamon.

L'ex-candidat socialiste à la présidentielle a confié dans la légende sous la photo qu'il avait «craqué» et a rajouté des hashtags #faim et #ZéroRégime. L'apétissant kebab, assaisonné de harissa, a été retwitté plus de 63.000 fois, contre 30.000 pour la photo du locataire de l'Élysée.

Rappelons que lorsqu'Emmanuel Macron a dévoilé son portrait officiel, faite selon la tradition, il a rapidement été commenté par les utilisateurs de Twitter, parfois de manière ironique.