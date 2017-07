«Jupiter» ou le «Roi-Sommeil»: les internautes sur le discours de Macron à Versailles

Ce lundi, le chef d'État français a réuni l'ensemble des députés et des sénateurs en congrès à Versailles pour reprendre les grandes lignes de sa campagne présidentielle et éclaircir les projets de son quinquennat. Toutefois, son long discours de plus d'une heure et demie a suscité une vague de commentaires sur les réseaux sociaux.

En effet, rien n'a échappé à l'œil des internautes qui ont baptisé le Président français de «Roi-Sommeil» ou encore de «Jupiter».

Tout a été soumis à une analyse minutieuse et détaillée.

En commençant par l'allure présidentielle d'Emmanuel Macron, rappelant les Rois de France.

Arrivée classique de #Macron au #CongresVersailles où l'on annonce Stéphane Bern spécialiste des têtes couronnées comme chauffeur de salle pic.twitter.com/0ynA4JYcmv — Dolto (@Fils2Psy) 3 июля 2017 г.

​​Ou encore l'empereur des Minions…

Et même Gladiateur!

​Puis, le long discours qui a ravi les uns et a fait s'endormir les autres.

#CongresVersailles

Em. Macron

T'es une bénédiction pour la France

J'espère qu'ils s'en rendront compte pour bientôt. pic.twitter.com/joTgVBAume — Ibrahima Diallo (@Ibrahim47370489) 3 июля 2017 г.

​D'ailleurs, les parlementaires présents dans la salle n'ont pas été épargnés par les commentaires.

Attends les députés LREM arrivent en masse pic.twitter.com/8YC9TWCV8n — Tyler Durden φ (@durdenprod) 30 июня 2017 г.

​Les critiques ont également été au rendez-vous.

Jupiter notre Roi Soleil était à Versailles en #MarcheForcée cet après midi avec l'argent de #CeuxQuiNeSontRien #CongresVersailles — femme et lyonnaise (@stephanielyon69) 3 июля 2017 г.

Après l'avoir écouté vous êtes rassuré? Moi pas creux vague comme tjrs Il d'écoute parler #CongresVersailles — Lemonnier Michele (@michelelemone) 3 июля 2017 г.

Sauf erreur de ma part, tout ce qu'annonce E.#Macron au #CongresVersailles a déjà été annoncé dans sa campagne et/ou son programme. — Thomas Guénolé (@thomas_guenole) 3 июля 2017 г.

Participer au #CongresVersailles, c'est servir la soupe médiatique au bénéfice de #Macron, lequel veut instrumentaliser nos institutions. pic.twitter.com/Ev2DZsY8SC — Karim Ouchikh (@OuchikhKarim) 3 июля 2017 г.

Journaliste: Mr Macron, plutôt pain au chocolat ou chocolatine?



Macron: pic.twitter.com/IzP3b9OMc3 — Topito (@topito_com) 3 июля 2017 г.

​Mais, comme à son habitude, c'est l'humour qui a remporté la victoire dans la twittosphère.

Le bouquin de Macron s'est bien vendu? Si oui on peut financer ses congrès avec?

Pas fan de payer 500k€ pour ça.#CongresVersailles pic.twitter.com/ywU2AkVIKT — NTM le FN ☝🌿ت (@NTM_FN) 3 июля 2017 г.

#CongrèsVersailles Macron "Il faut oublier. Tout peut s'oublier. Qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus". — Le Gorafi (@le_gorafi) 3 июля 2017 г.

​​Ayant abordé différents sujets durant son discours de presque deux heures, le Président français a promis d'éviter la faute de ses prédécesseurs qui «se sont vu reprocher de n'avoir pas fait la pédagogie de leur action ni d'avoir exposé le sens et le cap de leur mandat» en revenant ainsi tous les ans devant le congrès pour «rendre compte» de l'avancée des réformes.