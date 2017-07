Budget de l'armée: le chef d'état-major des armées M. De Villiers annonce sa démission

Le chef d'état-major des armées, Pierre de Villiers, a annoncé mercredi son intention de présenter sa démission, annonce l'AFP en se référant à un communiqué.

© REUTERS/ Etienne Laurent/Pool Quand Macron se transforme en adjudant face au chef des armées

Le militaire a notamment justifié sa décision en soulignant qu’il se jugeait «ne plus être en mesure d'assurer la pérennité du modèle d'armée auquel [il] croit pour garantir la protection de la France et des Français, aujourd'hui et demain, et soutenir les ambitions de notre pays».

Par sa démission, Pierre de Villiers explique également avoir «pris ses responsabilités» en raison de son récent désaccord avec M.Macron au sujet du budget de l'armée. Emmanuel Macron a à son tour accepté sa démission, a poursuivi le militaire.

Dans le huis clos de la commission Défense à l'Assemblée nationale, le général Pierre de Villiers avait déclaré le 12 juillet qu'il ne se laisserait pas «baiser» par Bercy, qui réclame 850 millions d'euros d'économies aux armées cette année. Une déclaration qui a été sévèrement critiquée par Emmanuel Macron le jour suivant. Le Président de la République avait jugé indigne «d'étaler certains débats sur la place publique».