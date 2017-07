«Foudre jupitérienne»: Twitter s’affole après la démission du général de Villiers

La décision de Pierre de Villiers, l'ex chef d'état-major français des armées, de poser sa démission suite à ses désaccords avec le chef d'État français concernant le budget de l'armée, dont toute la France a été témoin depuis plus de huit jours, a affolé les internautes. Chagrinés, sceptiques et piquants, ils n'ont pas tardé à exprimer leurs commentaires sur la twittosphère.

Alors que la personnalité «du grand chef des armées» dont le départ sera «déploré» par toute la France suscite un grand nombre de compliments, les internautes sont beaucoup moins flatteurs à l'encontre de leur Président.

Ainsi, ils sont plutôt dans la critique, fustigeant son comportement «juvénile» dans cette affaire.​

Le Général Pierre De #Villiers défendait la France et les Français avec un grand sens de l'honneur, #Macron lui ne défend que son petit ego. — Pef ن (@pit3110) 19 июля 2017 г.

On ne peut que déplorer ce dénouement. Le manque de sang-froid du Président de la République dans cette affaire est inquiétant #Villiers — Laurence Sailliet (@lsailliet) 19 июля 2017 г.

L'étau se resserre sur #Macron car son comportent irrespectueux est désapprouvé par bcp de Français et un grand nbre de politiques.#Villiers — Louis Riel (@LouisRielFrance) 18 июля 2017 г.

​Certains vont jusqu'à dire que M.Macron aurait dû écouter l'avis de M.de Villiers sur les questions budgétaires car il a une énorme expérience du terrain.

@EmmanuelMacron croit tout savoir et c'est bien le plus grave! Il devrait descendre de l'Olympe et écouter la "grande muette". #Villiers https://t.co/71oakwSIW5 — Barbachar (@Barbachar) 19 июля 2017 г.

​De nombreux internautes ont réagi avec un humour assez piquant, s'en prenant au chef de l'État.

Le chef d'état major des #armées le General de #Villiers à donné sa démission à Emmanuel Macron. Foudre jupiterienne acte 1 https://t.co/XrKxOfg1lv — Catherine Gasté (@catherinegaste) 19 июля 2017 г.

​Quoi qu'il en soit, même si cette bataille politique a été perdue par le chef d'état-major français des armées, il a certainement remporté la sympathie des internautes qui ont été nombreux à apprécier son geste.

Le général de #Villiers est le symbole d'une France sacrifiée par les technocrates en tous genres. Soutien total à ce héros de la nation. pic.twitter.com/S82vOlRv6a — Erik Tegnér (@tegnererik) 19 июля 2017 г.

Le Général de #Villiers a choisi la voie de l’honneur et du courage, c’est un très grand homme #GGRMC — Eric Ciotti (@ECiotti) 19 июля 2017 г.

Honneur au général de #Villiers qui préfère la démission au déshonneur de l'armée. La France va y perdre! — Pierre Cluzel (@Pierre_Cluzel) 19 июля 2017 г.

Respect au général Pierre de #Villiers qui préfère démissionner plutôt que de suivre Macron dans sa folie 👏 — Commandant Pepe 🐸 (@CommandantPepe) 19 июля 2017 г.

© AFP 2017 BERTRAND GUAY Budget de l'armée: le chef d'état-major des armées M. de Villiers annonce sa démission

​Le chef d'état-major des armées, Pierre de Villiers, a annoncé ce mercredi sa décision de démissionner qui a été officiellement acceptée par le Président français Emmanuel Macron. Dans son communiqué, le militaire a notamment justifié sa décision en soulignant qu'il se jugeait «ne plus être en mesure d'assurer la pérennité du modèle d'armée auquel [il] croit pour garantir la protection de la France et des Français, aujourd'hui et demain, et soutenir les ambitions de notre pays».

Dans le huis clos de la commission Défense à l'Assemblée nationale, le général Pierre de Villiers avait déclaré le 12 juillet qu'il ne se laisserait pas «baiser» par Bercy, qui réclame 850 millions d'euros d'économies aux armées cette année. Une déclaration qui a été sévèrement critiquée par Emmanuel Macron le jour suivant. Le Président de la République avait jugé indigne «d'étaler certains débats sur la place publique».