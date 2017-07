Le nom de la nouvelle compagnie low cost d’Air France dévoilé

Air France a dévoilé jeudi les détails sur sa future compagnie à coûts réduits destinée à séduire les 18-35 ans. Le nom et l’uniforme inhabituel des hôtesses de l’air et des stewards sont au menu!

La société aérienne française Air France vient de divulguer des informations sur sa future compagnie low cost qui entrera en activité à l'automne.

Le géant aérien a décidé de baptiser sa nouvelle compagnie à coûts réduits «Joon», le nom qui semble similaire au mot «jeune», ce qui correspond notamment au concept du projet.

Ainsi, Joon vise un public de jeunes actifs de 18 à 35 ans et s'apprête à violer quelques règles traditionnelles des compagnies aériennes.

Cependant, moins cher, «Joon ne sera pas une compagnie low-cost car il s'agit d'une offre décalée dont les standards de qualité restent fidèles à ceux d'Air France», assure la société dans un communiqué.

En outre, les hôtesses de l'air et les stewards de Joon renonceront aux habits élégants tirés à quatre épingles pas toujours confortables et seront vêtus de baskets, de pantalons et voire même de doudounes, ce que laisse supposer une vidéo diffusée par Air France.

Les vols moyen-courriers au départ de Paris-Charles de Gaulle commenceront cet automne tandis que les vols long-courriers sont attendus pour l'été 2018. Joon sera dirigé par Jean-Michel Mathieu.