Rennes: un conducteur meurt après avoir foncé sur des policiers, faisant un blessé

Ce dimanche, vers 8h00 du matin, une voiture, conduite vraisemblablement par une personne en état d'ivresse, a foncé sur des policiers au centre-ville de Rennes, faisant un blessé.

«Police-secours est appelé par un riverain qui indique qu'un individu cause du tapage, serait alcoolisé, retournerait des scooters et des tables devant la gare, et pourrait être en possession d'un couteau», a relaté à l'AFP le procureur de la République à Rennes, Nicolas Jacquet.

La patrouille de la brigade des chemins de fer, prévenue par la police, a envoyé trois fonctionnaires sur place.

«Une personne leur indique que l'individu serait monté dans une Twingo grise, qu'ils aperçoivent. Ils s'apprêtent à procéder au contrôle du véhicule lorsque son conducteur fonce sur eux», a poursuivi M.Jacquet, ajoutant qu'un des fonctionnaires avait été renversé par le véhicule et devait être transporté à l'hôpital.

Les deux autres policiers ont dû ouvrir le feu. Néanmoins, l'automobile, avec un passager à son bord, a poursuivi sa route pendant environ 600 m avant de se retourner.

​D'après les témoignages, le conducteur semblant en avoir perdu le contrôle. Il a été par la suite retrouvé mort à l'intérieur de la voiture tandis que le passager, dans un «état fortement alcoolisé» s'est immédiatement rendu à la police.

«À ce stade, on ne sait pas si le conducteur est décédé des suites des tirs effectués par les fonctionnaires de police ou dans l'accident qui est survenu après, a précisé le procureur.

Pour l'instant, les identités du conducteur et du passager n'ont pas été communiquées.

Pour élucider cette affaire, une enquête a été confiée à la police judiciaire en raison de la tentative d'homicide volontaire et des circonstances de l'accident.

Par ailleurs, une autre enquête, de l'Inspection générale de la police nationale portant sur l'usage des armes est également en cours.