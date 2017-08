Autun se révolte contre les publicités de McDonald’s

Les autorités de la ville d'Autun se révoltent contre la campagne d'affichage publicitaire de la chaîne de restauration rapide McDonald's présentant des images des produits connus de la marque jugées visuellement agressives. Un communiqué à ce sujet a été publié dans Le Journal de Saône-et-Loire. Un arrêté municipal portant sur l'interdiction de ces publicités pourrait bientôt être pris.

© AFP 2017 Philippe Huguen McDonald’s comme vous ne l’avez jamais vu: des clichés scandaleux choquent la Toile

Les affiches montrant en gros plan des produits de la multinationale de fast-food américain, tels que frites dans des cornets rouges et des hamburgers sans la mention obligatoire «Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé» ont indigné les autorités d'Autun. Vincent Chauvet, le nouveau maire de la ville, a envoyé un courrier à Nawfal Trabelsi, président de McDonald's France, pour lui demander de retirer les affiches en question.

Le maire souligne que sa ville est classée «Ville d'Art et d'Histoire» et est candidate au patrimoine mondial de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la société et la culture (Unesco).

Ainsi, Vincent Chauvet signale que la publicité doit un minimum s'intégrer dans l'environnement de la ville et exige que McDonald's revienne à des campagnes marketing visuellement non-agressives.

