271 personnes ayant fait le djihad en Syrie et en Irak sont de retour en France

217 majeurs et 54 mineurs sont rentrés des zones de combats en Irak et en Syrie en France, selon le ministre français de l’Intérieur Gérard Collomb, et même si ce chiffre représente une proportion assez faible de quelque 1.910 Français considérés comme djihadistes par l'État français en 2016, la menace terroriste reste «très élevée» dans le pays.