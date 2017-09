Migrants, faites-vous «le plus discrets possible», Macron arrive à Lyon

Souhaitant s’assurer que la visite d’Emmanuel Macron à Lyon se déroulerait dans les meilleures conditions, la police municipale aurait ordonné aux migrants de se faire «le plus discrets possible» et de «replier les tentes». Une information qui n’a pas laissé la Toile indifférente.

Depuis mercredi 27 septembre, Emmanuel Macron est à Lyon, où la police a déployé un dispositif impressionnant pour encadrer la visite présidentielle. Par ailleurs, la police municipale lyonnaise n'a pas lésiné sur les moyens pour assurer la tranquillité du séjour présidentiel. Ainsi, la police de Lyon aurait demandé la plus grande discrétion aux migrants présents sur l'esplanade Nelson Mandela, selon des informations diffusées par Le Quotidien.

La mairie de Lyon a demandé à des migrants de "se faire le + discret possible" car ils étaient situés sur le passage de Macron ⬇#Quotidien pic.twitter.com/KQd9UxkGKa — Quotidien (@Qofficiel) 28 сентября 2017 г.

​«On ne leur demande pas de partir. On leur demande de replier les tentes, s'ils peuvent les dissimuler au maximum. Là, vous avez un Président qui passe, c'est pas… Donc, essayez d'être le plus discrets possible. Je sais bien que tout est dans le visuel, mais malheureusement, c'est comme ça», entend-on dans la vidéo publiée par le Quotidien.

Cette information a suscité une vague de commentaires, sceptiques et venimeux dans leur ensemble, critiquant cette initiative:

Ils vont faire de même avec les SDF pour les jo 2024? @Anne_Hidalgo @Place_Beauvau — Citoyen critique (@cinq3) 28 сентября 2017 г.

​

ça sent bon le 15ème siècle y a pas à dire… — Juni▼φ (@Juniad_Khan) 29 сентября 2017 г.

​

Le roi arrive alors les poubelles doivent être vidées?! on va où comme ça! — Sebtiño86 (@albicelestin) 28 сентября 2017 г.

​Certains ont même pointé la différence entre l'actuel locataire de l'Élysée et le dirigeant de la France Insoumise:

La ou Mélenchon aurait clairement demander aux cameras de montrer les migrants et aurait dit: Voila aussi notre combat, la dignité. — 🔻salaud de pauvre φ (@SadxSulfering) 29 сентября 2017 г.

​Pour d'autres, cette situation est honteuse:

Cacher la misère et faire le coq devant @ONU_fr

Hypocrite!!! — elqua φ🌿 (@tfzgol) 29 сентября 2017 г.

​

Vive la France!

Quelle HONTE! — Pécari (@pecari13) 29 сентября 2017 г.

​Par ailleurs, Emmanuel Macron n'a pas non plus été échappé à un bon bain de critiques:

bah quoi? La misère ça n'intéresse pas le chef, il passe en voiture et c'est tout 😁 — Dawoo Mya (@dawoomya1) 28 сентября 2017 г.

​

Pour notre grand Président le migrant est un être évaporé. Il n'en a jamais vu et n'en verra jamais.Il les apprécie de loin, trés loin 😜 — Terrien (@cefoussa) 29 сентября 2017 г.

​

c'est du n'importe quoi!!!c'est même minable!!! au contraire il faut qu'il voit ce qui se passe. Jupiter passe et tout le monde s'aplati.. — boz (@BozDenboz) 29 сентября 2017 г.

​Comme l'indique le Lab politique, l'Élysée n'a passé aucune consigne en ce sens. C'est donc bien la police municipale lyonnaise qui aurait fait cette demande. Malgré le fait que le Quotidien a essayé de contacter la municipalité de Lyon, à l'heure actuelle, il n'a reçu aucune réponse officielle.