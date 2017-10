«Le sang des héros russes s’est mélangé à celui de leurs frères syriens»: manif à Paris

Un certain nombre de personnes se sont réunies devant l’ambassade russe à Paris afin de soutenir les actions russes en Syrie. Une correspondante de Sputnik s’est rendue sur place pour questionner les manifestants et les organisateurs de l’événement.

Drapeaux et fleurs à la main, plus d'une dizaine de Syriens se sont rassemblés devant l'ambassade russe à Paris pour exprimer leur reconnaissance à la Russie dans la lutte contre le terrorisme en Syrie.

La manifestation a été organisée par deux associations: l'Union des patriotes syriens et l'Union des étudiants syriens.

«Il n'était pas facile de faire venir les gens un samedi matin, mais la manifestation se déroule non seulement en France, mais également en Espagne, en Italie, par exemple.Nous l'avons organisée pour remercier la Russie, d'abord et avant tout, et pour que nous puissions nous réunir. Nous ne voulons pas que les divergences religieuses ou nationales nous divisent», a fait savoir à Sputnik un organisateur.

Les manifestants brandissaient des drapeaux de la Russie et de la Syrie. Ils ont en outre installé des portraits du Président syrien sur la clôture devant l'ambassade.

Comme le signale la correspondante de Sputnik, de nombreux policiers assurent la sécurité près des portes de l'ambassade russe.

Il est prévu que les participants remettent à l'ambassade des fleurs et une lettre destinée à l'ambassadeur de la Fédération de Russie en France, Alexandre Orlov, qui sera bien relevé de ses fonctions.

«L'Union des étudiants syriens en France exprime sa profonde reconnaissance au gouvernement russe et au peuple-ami russe pour leur sacrifice sur le sol syrien, où le sang des héros russes, répandu dans les affrontements, s'est mélangé à celui de leurs frères syriens», lit-on dans la lettre.