Des élus de Dreux suppriment le cochon d’une affiche et attirent les foudres de twittos

L'Islam gagne du terrain à cause d'élus indignes de leur fonction.

Ils participent à l'anéantissement progressif de notre culture. — Moulines Philippe (@philippesiel) 15 октября 2017 г.

Si certains se sont régalés de choucroute et les autres de paella pendant la foire traditionnelle de Dreux qui s'est, par ailleurs, très bien passée, les râles des internautes sont encore loin d'être finis et pour cause! Le cochon rose et souriant qui devait couronner l'affiche de la foire, placée sous le signe de l'Alsace, a été retiré de l'image sur la décision du maire Gérard Hamel à la demande des élus affirmant que le dessin du porcin pourrait vexer les musulmans qui sont environ 55% dans cette ville. Aussitôt cette nouvelle s'est propagée dans les médias , les internautes n'ont pas tardé à y répondre à grand renfort de commentaires venimeux.

La soumission commence par des petites choses,comme ça — Michel CANGI (@CangiMichel) 15 октября 2017 г.

​Pour la majorité des internautes, cette décision est alarmante car elle pourrait mener directement à l'islamisation du pays.

On est en France oui ou non?

Comment de telles mesures sont imposées aux Français? Marre de cette islamisation anti républicaine. — Frédéric Taillan (@frederictaillan) 14 октября 2017 г.

J'ai vraiment hâte de voir la gueule du pays dans 10/20 ans, flippant. — WTFfromFR (@Alex80fr) 14 октября 2017 г.

​Par ailleurs, ce geste qu'aucun musulman n'avait demandé, est considéré comme «honteux».

Franchement honte que ce soit l’initiative d’élu LR sans que ca ait été demandé ni par les élus musulmans ni par la communauté musulmane — Ob1 (@Obeoane) 16 октября 2017 г.

Bientôt il ne faudra plus prononcer le mot cochon… @lesRepublicains honte à ces élus… pauvre France républicaine. — Olivier Venettozzi (@OVenettozzi) 14 октября 2017 г.

​Certains ont sombré dans le pessimisme en prédisant l'interdiction de ces bêtes.

​D'autres l'ont pris avec une certaine ironie.

Va falloir penser à remplacer certaines tirelires par des dromadaires avec une fente dans le fion… 😜 — Terrien (@cefoussa) 14 октября 2017 г.

Mais! Non ça devient n importe quoi! on va lancer la mode de se ballader avec ds cochons de compagnie en laisse comme des chiens 🐖🐖🐷🐷 — dorrine175 (@ladybird17520) 14 октября 2017 г.

grâce aux politiciens je sais désormais que le musulman est faible, choqué par un rien. — cravist (@cravist78) 15 октября 2017 г.

Et, bien sûr, il ne faut pas oublier cet humour piquant et rancunier qui est si familier aux internautes.

VILLE DE DREUX, qui supprime l'image d'un cochon sur une affiche, tiens en voilà une autre qui fera plaisir à vos administrés! pic.twitter.com/RwYp2LyCjb — 🇫🇷Olivier92🇺🇸 (@americanflagusa) 17 октября 2017 г.

VILLE DE DREUX: supprime l'image d'un cochon sur une affiche, chez nous cela fait partie de notre culture! pic.twitter.com/qUQgjQ9DTn — 🇫🇷Olivier92🇺🇸 (@americanflagusa) 17 октября 2017 г.

DREUX supprime l'image d'un cochon:

Le défenseur de notre gastronomie française,

Apprécié pas cela, il envisage d'aller voir le maire: pic.twitter.com/WSOZFcIT1l — 🇫🇷Olivier92🇺🇸 (@americanflagusa) 15 октября 2017 г.

DREUX: supprime l'image d'un cochon sur une affiche:

Faites gaffe la 1ere brigade motorisée pourrait bien prendre votre direction!! pic.twitter.com/MJoE0fNH88 — 🇫🇷Olivier92🇺🇸 (@americanflagusa) 15 октября 2017 г.

​«J'ai tranché et le débat est clos. Certains pensaient que cela pouvait froisser des musulmans et qu'ils ne viendraient pas à Saint-Denis. Ce n'était pas mon avis, mais je n'ai voulu vexer personne. Alors, on a choisi une affiche plus neutre», a commenté, de son côté, le maire, cité par des médias.