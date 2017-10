Macron toujours «Président des riches» pour près de 90% des Français

Une énorme majorité de Français jugent que les réformes fiscales prévues par le projet de loi de finances pour 2018 avantagent les grandes fortunes et les chefs d'entreprises.

© REUTERS/ Francois Mori Après une embellie en septembre, Macron chute dans les sondages

Près de 90% des Français estiment que les grandes fortunes et les chefs d'entreprises bénéficient plus que les autres de la politique fiscale d'Emmanuel Macron, dont la cote de confiance reste inférieure à 50%, selon un sondage réalisé par l'institut d'études Odoxa

Au total, 56% des personnes interrogées jugent que M.Macron n'est pas un bon Président alors que 44% des sondés pensent le contraire. Quant à la perception de l'action du Premier ministre Edouard Philippe, seuls 54% des Français se déclarent favorable à son travail.

Dans le même temps, 88% et 83% des sondés respectivement croient que les réformes fiscales prévues par le projet de loi de finances pour 2018 avantagent les grandes fortunes et les chefs d'entreprises. Toujours d'après l'étude, 72% des Français sont persuadés que la politique de M.Macron désavantage les chômeurs, et 74% qu'elle désavantage les salariés à revenus modestes.

L'étiquette de "Président des riches" continue d'être attachée à Emmanuel Macron en raison notamment de la réforme de l'ISF. Selon un sondage ViaVoice publié mi-septembre, 53% des Français interrogés considéraient que la politique économique de M.Macron profitait aux "catégories les plus aisées".