Catalogne: la sœur de Valls lui rafraîchit la mémoire sur l’histoire familiale

Giovanna Valls, la sœur de Manuel Valls, a interpellé son frère sur Twitter alors qu'il a écrit un message de soutien aux autorités espagnoles (en français et en catalan) en appelant à «soutenir la réponse de l'Etat démocratique espagnol».

Une heure et demie plus tard, M. Valls a reçu une réponse de la part de Giovanna, défendant les intérêts des indépendantistes et critiquant ouvertement sa prise des positions en la matière.

En outre, Giovanna Valls a rappelé à son frère que leur grand-père était à l'époque le rédacteur en chef d'un grand journal catalan, mettant également l'accent sur une répression des libertés émanant de l'article 155 de la Constitution espagnole.

Per Deu prou! Per l'avi Magí! No es democràtic ni ho es la 155. Des de quan s'ha vist una cosa tant bèstia com la cesar les llibertats. — Giovanna Valls (@GiovannaValls) 22 октября 2017 г.

«Pour l'amour de Dieu, pour grand-père Magi! Ce n'est pas démocratique et l'article 155 non plus. Depuis quand a-t-on vu une chose aussi brutale que de réprimer les libertés?», s'est offensée sa sœur, en catalan.

Depuis le début des débats sur l'indépendance de la Catalogne , Manuel Valls, né à Barcelone et issu lui-même d'une famille catalane, s'exprime en faveur du gouvernement espagnol.

Le bras de fer entre Madrid et l'exécutif catalan dure depuis des semaines. Un référendum d'autodétermination de la Catalogne, jugé illégal par le Tribunal constitutionnel d'Espagne, s'est tenu le 1er octobre et s'est soldé par une très large majorité de votants en faveur de l'indépendance. Le gouvernement du premier ministre espagnol Mariano Rajoy a alors décidé d'appliquer à l'égard de la Catalogne l'article 155 de la Constitution, permettant au gouvernement fédéral de suspendre le statut d'autonomie de la région.