«Exercice d'autosatisfaction»: l’opposition étrille un entretien «complaisant» de Macron

«L'émission d'hier peut se résumer à un exercice d'autosatisfaction avec beaucoup d'angles morts»: l'interview du Président de la République réalisée dimanche sur France 2 n'a pas manqué de faire réagir les membres de l'opposition, sidérés par une rupture des conventions télévisuelles et le choix des questions.

Dimanche, la chaîne France 2 a diffusé un événement de la soirée: un entretien avec Emmanuel Macron sous une forme très inédite. Pendant près d'une heure, le présentateur du JT de France 2 le week-end, Laurent Delahousse, se promenait dans les couloirs de l'Élysée comme de vieux amis avec… Emmanuel Macron.

Ce format (et notamment le ton) plus amical que jamais s'est attiré de nombreuses critiques chez les médias et chez certains membres de l'opposition pour la «complaisance» des questions face au Président de la République.

«L'émission d'hier peut se résumer à un exercice d'autosatisfaction avec beaucoup d'angles morts», a déclaré la porte-parole des Républicains, Lydia Guirous, lors de la conférence hebdomadaire du parti.

Ce n'est pas une interview que nous avons vue mais un clip de promotion.#MacronJT20HWE — Bruno Retailleau ن (@BrunoRetailleau) 17 декабря 2017 г.

«Là, franchement, le Président est malmené, il y a de l'abus, un peu de respect quand même», a réagi sur Twitter David Assouline, sénateur socialiste de Paris.

De généralités en banalités, la visite télévisée de l'Elysée organisée par le président Macron n'a rien dit, rien expliqué, rien apporté aux Français. Cette année, la trêve des confiseurs commence tôt au palais présidentiel… #unjourdesrésultats? #MacronJT20HWE — Parti socialiste (@partisocialiste) 17 декабря 2017 г.

Le chef de l'Etat considère "qu'il faut écouter l'opposition" et EN MÊME TEMPS les parlementaires de #LREM n'ont pas le droit de soutenir les textes de l'opposition. Les Français ne sont pas dupes #MacronJT20HWE #contradictions — Valérie Boyer (@valerieboyer13) 17 декабря 2017 г.

L'ancienne Garde des Sceaux et membre des LR, Rachida Dati, a qualifié l'interview d'«une visite 3D».

"C'était pas mal, c'était un commentaire, une déambulation, une visite en 3D, la journée du patrimoine pour l'Elysée": Rachida Dati revient sur l'interview d'Emmanuel Macron sur France 2#8h30Politique pic.twitter.com/AIgz2BF2BW — franceinfo (@franceinfo) 18 декабря 2017 г.

Du côté de La France insoumise, le député Eric Coquerel s'est lancé dans l'ironie.

J'ai pas compris c'est un épisode de Secret D'histoire de Stephane Bern ou une interview politique de @EmmanuelMacron #MacronJT20HWE — Eric Coquerel (@ericcoquerel) 17 декабря 2017 г.

«Quand on compare le ton furieux de #EmissionPolitique contre @JLMelenchon et le ton mielleux de l'interview de Macron… On s'interroge: Est-ce bien raisonnable? Est-ce digne du service public d'information?», a tweeté le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, Alexis Corbière.

«L’interview d’ @EmmanuelMacron tenait plus de « secrets d’histoire » que d’une interview d’un Président de la République. Ce n’était en rien un exercice de questionnements un peu critiques.» #IntegraleWE — Alexis Corbière (@alexiscorbiere) 17 декабря 2017 г.

La sénatrice PS de Paris, Marie-Pierre de La Gontrie, a égratigné le style de l'interview en la jugeant elle aussi trop complaisante. Elle a critiqué sur Twitter un «journalisme debout ou journalisme au garde à vous» et comparé France 2 à «l'ORTF».

Pour le porte-parole du FN, Sébastien Chenu, cette interview s'est avérée être «une sacrée honte».

@EmmanuelMacron disait Que le service public de l'audiovisuel etait une honte? L'itw de @LaurentDelahous en etait une sacrée! — Sébastien Chenu (@sebchenu) 17 декабря 2017 г.

C’est dégoulinant de complaisance comme interview. 😳 #MacronJT20HWE — Antoine Léaument (@ALeaument) 17 декабря 2017 г.

Emmanuel Macron tente de s’approprier la victoire en #Syrie. Quelle indécence! Sans l’intervention russe et l’armée syrienne, le pays n’aurait jamais été libéré de Daesh et des groupes islamistes.#MacronJT20HWE — Nicolas Bay (@nicolasbayfn) 17 декабря 2017 г.

Non seulement le ton mielleux de l'interview de dimanche a rendu furieux les représentants de l'opposition, mais elle a aussi fait rire les internautes.

Laurent Delahousse interviewant Emmanuel Macron: les moments essentiels. pic.twitter.com/gPTWktQbuh — Pascal Riché (@pascalriche) 18 декабря 2017 г.

Certains se sont même interrogés sur le journalisme français.

Pas une seule question pour mettre #Macron face à ses contradictions sur l'environnement entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Il y avait pourtant matière!

➡️ https://t.co/ouQLuitvAq#MacronJT20HWE pic.twitter.com/BPkynuzxT6 — Antoine Léaument (@ALeaument) 17 декабря 2017 г.