Avis de tempête pour le Nouvel An en France: Ana et Bruno partis, voici Carmen qui arrive

#CARMEN: AVIS DE TEMPÊTE POUR LE NOUVEL AN



Supérieure à Ana et Bruno, la tempête #Carmen devrait nous concerner pour le premier jour de l'année 2018!

Des #rafales attendues entre 90 et 110 km/h dans la #Vienne et sur #Poitiers, entre 12h et 16h, Lundi 1 Janvier 2018. pic.twitter.com/yGPGE0gK4a