Depuis la tour Eiffel, il est impossible d'observer la tempête Eleanor

Grande déception pour les touristes de Paris: la tour Eiffel est fermée en raison des rafales de vent que souffle sur la ville la tempête Eleanor, arrivée après Ana, Bruno et Carmen.

Les violentes rafales de vent ont contraint la Société d'exploitation de la tour Eiffel (SETE) à ne pas ouvrir ce mercredi le monument, qui accueille environ six millions de visiteurs chaque année.

«En raison des fortes bourrasques de vent sur le parvis et pour des raisons de sécurité, la tour Eiffel n'a pas ouvert» mercredi matin, a indiqué la SETE.

Météo-France a placé dans la matinée 51 départements en vigilance orange avec l'arrivée de la tempête Eleanor qui a apporté des vents de plus de 140 km/h.

Шторм Элеонора. Девять человек ранено. Четверо из них серьёзно. https://t.co/eRuZK4Ginr — Французская сторона (@madminon) 3 января 2018 г.​

La Sécurité civile a indiqué à l'AFP que le passage de la tempête avait fait neuf blessés, dont quatre graves, dans plusieurs départements et avait nécessité plus de 3.500 interventions des sapeurs-pompiers, selon un bilan provisoire mercredi à la mi-journée.

«Parmi les quatre blessés graves se trouvent un homme qui a chuté de son toit en Seine-et-Marne, une femme qui a reçu un bloc de ciment dans le Haut-Rhin, un motard qui a heurté un arbre en Eure-et-Loir et une personne qui a reçu un arbre sur son véhicule dans l'Essonne», a ajouté pour sa part à l'AFP le lieutenant-colonel Michaël Bernier.

Environ 200.000 foyers sont restés privés d'électricité dans le nord de la France, a annoncé pour sa part Enedis, filiale d'EDF chargée de la gestion du réseau.

© AFP 2017 MOHAMMED ABED Un poulailler volant ou Autant en emporte le vent version Finistère

Il est prévu qu'Eleanor poursuive sa course mercredi dans la matinée vers le nord-est de la France et la Corse.

Elle a commencé à toucher la France dans la nuit de mardi à mercredi. C'est la quatrième tempête à s'abattre sur le pays depuis début décembre, après Ana, Bruno et Carmen. Cette dernière a quitté la France dans la nuit de lundi à mardi, après avoir balayé notamment la Bretagne, le littoral atlantique et la Corse, avec des rafales à plus de 130 km/h.